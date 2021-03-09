Белоруссия попросила польского консула в Бресте срочно покинуть страну

МИД Белоруссии попросил польского консула Ежи Тимофеюка покинуть страну из-за того, что он поучаствовал в мероприятии, связанном с польскими праворадикалами. Об этом сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

Временного поверенного в делах Польши в Беларуси Мартина Войцеховского вызвали в МИД Белоруссии 9 марта и выразили ему решительный протест в связи с участием консула генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии 28 февраля.

В заявлении Минска говорится, что Тимофеюк нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.

«В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Белоруссии», — передается в заявлении.

В конце прошлого года в Белоруссии заявили о попытках Польши завербовать дипломата и военного.