Горбачев предложил альтернативу антироссийским санкциям США

Первый президент СССР Михаил Горбачев прокомментировал решение США о введении санкций в отношении России. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, новые ограничительные меры не пойдут на пользу отношениям России и Запада.

«Санкции никогда не приводят к улучшению отношений между государствами - ни большие, ни маленькие. Надо решать все спорные вопросы путем переговоров и выяснения позиций», — подчеркнул Горбачев.

Он добавил, что СССР и США смогли остановить «холодную войну» совместными усилиями «не санкциями, а переговорами».

Первый президент СССР отметил, что евроатлантическая солидарность должна быть обращена не к противостоянию, а к решению проблем разоружения.

Ранее в МИД России заявили о разработке ответа на введенные США антироссийские санкции.

Соединенные Штаты вслед за Европейским союзом заявили 2 марта о введении против РФ санкций. В список попали 14 организаций с формулировкой «за производство биологического и химического оружия», а также конкретные физические лица.