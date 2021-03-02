Лукашенко опроверг разговор с Путиным о кредите для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным не обсуждалась тема предоставления российского кредита белорусской стороне, сообщает БЕЛТА.

«К сожалению, процентов 70 (публикаций в СМИ) — это полная брехня и выдумки. Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы», — прокомментировал Лукашенко реакцию в СМИ, которая стала появляться после совещания по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере.

По его словам, на встрече с Путиным были затронуты вопросы взаимодействия стран в формате Союзного государства, темы военного и военно-технического сотрудничества, реализации совместных проектов, а также противостояния различным вызовам. Лукашенко добавил, что темы предоставления Белоруссии российского кредита изначально не было в повестке дня. Вопрос о трансфере власти так же не поднимался.

Ранее стало известно, что СК Белоруссии объявил экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую в розыск.