Горбачев призвал улучшать отношения с бывшими республиками СССР

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России необходимо восстанавливать отношения с бывшими республиками Советского Союза, с которыми наблюдается разлад. Об этом он сказал в интервью ТАСС накануне своего юбилея.

Горбачев также выступил за укрепление Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Вот эти организации надо укреплять. И сделать все, чтобы восстановить отношения с теми республиками, с которыми у нас сейчас разлад. Нужна такая программа», — заявил Горбачев.

Также бывший президент СССР вспомнил свои слова о том, что можно было сохранить, «конечно, обновленный, реформированный, дающий республикам широкие права, реальный суверенитет».

Ранее Горбачев призвал президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена встретиться для уменьшения угрозы ядерной войны.