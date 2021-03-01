Президентский рейтинг Зеленского на Украине упал до 18%

Президентский рейтинг украинского лидера Владимира Зеленского снизился до 18,2%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Отмечается, что 17,1% украинцев голоса отдали бы за экс-президента Украины Петра Порошенко.

10,2% составил рейтинг сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко, Юлии Тимошенко — 9,5%. Такой же процент (9,5%) граждан пришли бы на выборы лишь для того, чтобы испортить бюллетени.

Кроме того, за бывшего главу Службы безопасности Украины, лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко готовы отдать голоса 5,2% украинцев, за спикера Верховной рады Дмитирия Разумкова – 5%, за бывшего премьер-министра страны Владимира Гройсмана – 4,7%.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии в период с 25 по 28 февраля. В нем приняли участие 3 тысячи человек из всех областей Украины.

Ранее глава офиса Зеленского назвал причины падения рейтинга президента.