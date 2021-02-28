Гутерреш просит международное сообщество призвать военных Мьянмы прекратить репрессии

Генсек ООН Антониу Гутерреш обратился к международному сообществу с просьбой призвать военных в Мьянме прекратить эскалацию насилия. Об этом сообщает РИА «Новости».

Его официальный представитель Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерреш также призывает уважать волю народа Мьянмы, которая была выражена по результатам выборов, а также решительно осуждает происходящие в стране репрессии.

«Он глубоко обеспокоен ростом числа смертей и серьезных ранений. Применение боевого оружия против мирных демонстрантов и произвольные аресты недопустимы», — цитирует Гутерреша Дюжаррик.

По его словам, международное сообщество должно послать четкий сигнал военным в Мьянме.

Ранее Facebook запретил военным Мьянмы использовать свои платформы.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.