Fox News: Трамп не будет создавать в США новую партию
Ника Пикекатлет
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Телеканал Fox News узнал о политических планах экс-президента США Дональда Трампа.
По его данным, республиканец намерен опровергнуть заявления ряда СМИ о его планах по созданию новой политической партии.
Телеканал добавил, что об этом бывший глава государства намерен рассказать в ходе выступления на конференции консервативных кругов США в штате Флорида.
«Мы не создаем новых партий и не будет разделять нашу мощь и силу. Вместо этого мы будем едины и сильны как никогда ранее», — приводит выдержки из речи Трампа Fox News.
Телеканал уточнил, что выступление политика станет первым после окончания его президентского срока.
Ранее СМИ узнали о планах Трампа вернуться в политику.
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