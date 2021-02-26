Российские дипломаты сами решили уехать из КНДР на дрезине

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Российские дипломаты сами приняли решение покинуть Корейскую Народную Демократическую Республику (КНДР) путем, часть которого пришлось преодолеть на дрезине. Об этом рассказал один из дипломатов Владислав Сорокин, сообщает ТАСС.

По словам Сорокина, у КНДР налажен канал выезда иностранцев через территорию Китая, однако российским дипломатам такая альтернатива не подошла.

«У нас три семьи уезжали, у каждого свои обстоятельства, в том числе медицинские у детей. Ничего сверхсрочного, но тем не менее это требовало оперативного нашего выезда именно в Россию, а не в Китай», – объяснил дипломат.

25 февраля стало известно о возвращении российских дипломатов с семьями домой из КНДР. Для этого им пришлось проехать 32 часа на поезде, два часа на автобусе до границы и затем самостоятельно толкать железнодорожную дрезину через границу.

Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила, что границы больше года закрыты, а пассажирское сообщение с Пхеньяном прекращено.