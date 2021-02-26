ЕС объявил персоной нон грата посла Венесуэлы

Евросоюз принял решение объявить персоной нон грата посла Венесуэлы в ЕС в ответ на аналогичные действия со стороны Каракаса. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующее решение было принято Советом Евросоюза по инициативе Верховного представителя по внешней политике и политике безопасности.

Решение Венесуэлы о высылке главы европейской дипмиссии в стране Исабель Брильант было расценено как «демарш».

Ранее глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреас объявил Брильант персоной нон грата. Ей предоставили 72 часа на вылет из страны. В ответ Европа выразила сожаление в связи с данной мерой и призвала пересмотреть свое решение.