Лукашенко заявил, что 2021 год будет непростым для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что этот год будет непростым, так как внешние силы по-прежнему хотят расшатать обстановку в стране. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Мы никогда не скрывали это. Я постоянно об этом говорил. Очень будет непростой год», — сообщил он на встрече в Минске с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем.

Также Лукашенко отметил, что на данном этапе в обществе существует некое недопонимание процессов развития Белоруссии, а также желание дестабилизировать обстановку государства и некоторых внутренних и внешних сил.

«Нами пытаются рулить и управлять. В нарушение всех хартий и так далее и тому подобное. Но это мы разберемся. Это не проблема. Но вы видите, что потихоньку-потихоньку, не мытьем, так катаньем хочется расшатать Беларусь. И сигналы, и не просто сигналы - это конкретные действия - идут из-за рубежа. К счастью, мы обнаружили все эти центры», — заявил Лукашенко.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал встречу главы государства с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.