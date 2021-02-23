Сенат США утвердил кандидата на пост постпреда при ООН

Сенат США утвердил кандидатуру Линды Томас-Гринфилд на пост постоянного представителя государства при ООН. Об этом пишет РИА «Новости».

Томас-Гринфилд займет место Келли Крафт, которая покинула должность при смене руководства в январе.

Томас-Гринфилд — 68-летняя американский дипломат. Она была помощником госсекретаря США по делам Африки при президенте Барака Обамы.

Ранее генсек ООН назвал прошедшие 6 лет самыми жаркими в истории.