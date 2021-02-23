Климкин возмутился фото вице-премьера Украины с Кадыровым

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин оценил скандал, вызванный совместной фотографией главы Чечни Рамзана Кадырова и вице-премьера страны Олега Уруского во время выставки ОАЭ. Об этом говорится в его интервью «Обозревателю».

Экс-министр также выступил с критикой в адрес украинского чиновника. По его словам, поведение Уруского является «неприемлемым» и похожим на пощечину.

«Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность», — подчеркнул Климкин.

Кроме того, бывший глава ведомства раскритиковал реакцию премьера Дениса Шмыгаля, который потребовал объяснений от Уруского за снимок с Кадыровым. Он назвал «фейсбучный пассаж», который позволил себе Шмыгаль, проявлением настоящей проблемы.

Ранее чеченский глава предложил Урускому повесить их совместную фотографию дома.

Заместитель премьера опубликовал в Facebook фотографию, на которой Уруский идет рядом с Кадыровым в толпе других людей. Предполагается, что снимок был сделан 21 февраля на международной выставке оружия IDEX-2021 в ОАЭ.