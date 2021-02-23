Верховный суд США не будет рассматривать иск порноактрисы против Трампа

В США Верховный суд принял решение не рассматривать иск против экс-президента страны Дональда Трампа, который был подан порноактрисой и бывшей моделью Сторми Дэниелс. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд не привел других подробностей по данному вопросу и не уточнил причину отказа в рассмотрении дела.

В 2018 году The Wall Street Journal со ссылкой на источник написала, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил $130 тыс. Дэниелс в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом.

В 2019 году Дэниелс потребовала признать недействительным вышеуказанное соглашение, однако соответствующий судебный иск был отклонен.

Как отмечается, Дэниелс обвинила Трампа в клевете в ответ на заявления политика о лжи в судебном разбирательстве.

В августе 2020 года суд обязал Трампа оплатить судебные издержки порноактрисе Сторми Дэниелс.