Миронов уточнил, кто возглавит объединенную партию

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выразил надежду на то, что делегаты съезда изберут его председателем объединенной партии в понедельник, 22 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он добавил, что у него появятся два сопредседателя — лидер партии «За правду» Евгений Николаевич Прилепин и лидер «Патриотов России» Геннадий Юрьевич Семигин.

«Поэтому руководство партией останется за мной», — сказал Миронов журналистам перед съездом представителей СП.

Он также назвал знаменательным днем в истории парламентаризма объединение трех партий — «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России».

По словам политика, в понедельник новая партия получит название »Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты за правду», сокращенно она будет именоваться «Справедливая Россия — За правду», - добавил он.

28 января лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали межпартийный манифест об объединении.

До этого руководитель исполкома партии «Патриоты России» Надежда Корнеева рассказала, что решение объединиться с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» связано с тем, что РФ нуждается в мощной лево-патриотической силе, так как «фактически начинается «холодная война»», а внутри страны существует множество нерешенных социальных проблем.