Тихановская сравнила санкции ЕС против Белоруссии с насмешкой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии являются насмешкой. Об этом сообщает The Sunday Times.

По ее словам, те ограничительные меры, которые были приняты руководством ЕС, не способны изменить ситуацию в стране.

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим (президента Белоруссии Александра. — «Газеты.Ru») Лукашенко смеется», — сказала Тихановская.

Она указала на то, что санкции Запада должны обрывать финансовую поддержку главы государства. Также экс-кандидат предложила ввести ограничительные меры в отношении других представителей власти и судей. При этом политик призвала оказывать поддержку оппозиционным СМИ и защитникам прав человека.

Кроме того, Тихановская назвала важным жестом отказ признавать Лукашенко законным президентом, однако международное сообщество не стало предпринимать действия для «решение проблемы».

Ранее она заявила, что оппозиция Белоруссии «потеряла улицы».

Протесты в стране начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.