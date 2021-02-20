Мишустин и премьер Белоруссии провели переговоры

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в различных областях. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Там отметили, что главы кабминов особое внимание уделили «реализации межправительственного соглашения о перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов, предназначенных для поставки на экспорт через морские порты России», который был подписан 19 февраля в Москве.

Кроме того, премьеры обменялись мнениями о совместных мерах по борьбе с коронавирусом.

Также Мишустин и Головченко затронули график предстоящих контактов на правительственном уровне.