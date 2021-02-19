Володин призвал другие страны к осуждению санкций Украины против оппозиции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совбеза Украины о введении санкций в отношении лидера партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука и еще двух украинцев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, данное решение украинских властей должно быть осуждено другими странами, которые выступают за права человека.

Он также напомнил о решении Украины по введению санкций в отношении трех телеканалов.

Спикер Госдумы выразил мнения, что все эти события «станут серьезным вызовом для демократии».

«Такие действия требуют немедленного осуждения со стороны всех стран, которые считают, что необходимо защищать фундаментальные права и свободы граждан», — сказал Володин.

Ранее Совбез Украины ввел санкции в отношении Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. При этом в ОПЗЖ введенные ограничительные меры назвали уничтожающими демократию на Украине.