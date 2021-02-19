Путин и Мадуро обсудили коронавирус

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Особое внимание уделено сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Мадуро поблагодарил Путина за поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Кроме того, политики обсудили развитие российско-венесуэльских отношений.

Ранее Венесуэла начала вакцинацию «Спутником V».

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».