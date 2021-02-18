Песков: Россия не бойкотирует Мюнхенскую конференцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никакого бойкота Мюнхенской конференции со стороны России нет.

«Никаких бойкотов нет. Неизвестно, кто участвует от нас. Президент не участвует, про остальных не знаю. Безусловно, все возможности доносить позицию заслуживают внимания, просто в этом году президент не принимает участия», — заявил Песков.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции.

Мюнхенская конференция пройдет 19 и 20 февраля в онлайн-формате. В мероприятии должны принять участие глава ЕК Урсула фон Дер Ляйен, президент Соединенных Штатов Джо Байден, глава ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри.