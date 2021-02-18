Лукашенко заявил, что не намерен просить у Путина денег во время приезда в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен просить у российского коллеги Владимира Путина денег во время своего запланированного приезда в Россию в начале 20-х чисел февраля. Об этом информирует агентство «БелТА».

Таким образом белорусский лидер прокомментировал слухи о планах Минска просить у Москвы кредит в размере $3 млрд.

По его словам, он действительно договаривался с Путиным о том, что в начале 20-х чисел февраля состоится их встреча, где они обсудят некоторые направления сотрудничества между Россией и Белоруссией.

«Но сразу хочу сказать: у нас, как всегда в России бывает, некоторые подхватят повестку, и, вот, «Лукашенко приедет аж $3 млрд просить». Нет, я не еду туда чего-то просить», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщала, что Лукашенко до конца февраля приедет в Сочи на встречу с Путиным. И одной из тем обсуждений будет новый кредит для Минска в размере $3 млрд.