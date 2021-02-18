Янукович заявил, что спустя 7 лет «майдан» продолжает разделять Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что события киевского «майдана» в 2014 году продолжают разделять Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее обращение политика к народу было опубликовано его адвокатом Виталием Сердюком.

По словам экс-главы государства, граждане Украины, которые были не согласны с «государственным переворотом» остаются чужими в своей стране. При этом Янукович отметил, что действия властей усугубляют эту ситуацию.

Он подчеркнул, что представители радикальных взглядов на Украине навязывают украинцам свою версию событий и имеют монополию на правду. Бывший президент также указал на разрушение экономики страны, что спровоцировала нищету и уныние.

«Люди потеряли веру в справедливость, верховенство закона, свободу слова - те базовые принципы демократии, которые были лозунгами «революции», — сказал Янукович.

Янукович бежал в Россию после государственного переворота в феврале 2014 года. Позже суд приговорил бывшего президента страны к 13 годам заключения заочно. В октябре 2020 года вступил в силу приговор Януковичу по делу о государственной измене.