Володин: Россия — это «последний остров свободы»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания назвал Россию «последним островом свободы». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Что происходит в Соединенных Штатах Америки? Гибнет страна, перечеркнули все. А что, наши коммунисты не согласны? Где у них рабочее движение, где социалистическая партия, где некогда сильная коммунистическая партия? Нет. Также как на Украине нет свободных СМИ — все оппозиционные СМИ позакрывали», — сказал Володин.

По словам спикера Госдумы, в таких условиях Россия — «последний остров свободы».

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что закрытие телеканалов на Украине — это проявление двойных стандартов в понимании свободы слова.