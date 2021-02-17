Путин оценил влияние пандемии на безработицу

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы заявил, что в условиях пандемии коронавируса нового типа в стране наблюдается небольшой рост безработицы, кабмину поручено принять меры возвращения ситуации на докризисный уровень. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Рост безработицы в условиях пандемии небольшой, но все-таки он есть, и мы это видим, фиксируем. Я все время об этом говорю и настраиваю правительство на то, чтобы были предприняты необходимые меры с тем, чтобы выйти на докризисный уровень», — сказал президент.

Путин отметил, что ситуация уже исправляется, «она даже оказалась чуть-чуть лучше, чем предварительный прогноз».

Ранее Минтруд России назвал долю безработных в стране. Всего в России зарегистрировано 2,5 млн безработных, что на 300 тыс. человек ниже показателей декабря 2020 года.