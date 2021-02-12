Защита Трампа назвала процесс по импичменту неконституционным

Защита бывшего президента США Дональда Трампа по делу об импичменте сочла процесс неконституционным. Трансляция заседания ведется на сайте американского сената.

Адвокат Трампа Майкл ван дер Вин в своем выступлении назвал дело «несправедливым и явно неконституционным актом политического возмездия».

«Ни один мыслящий человек не мог серьезно посчитать, что речь президента 6 января была подстрекательством к насилию или бунту», – заявил юрист.

По его словам, бывший глава государства призывал сторонников защищать свои права мирно.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

При этом в ходе слушаний ряд сенаторов от Республиканской партии США заявили, что обвинение не привело достаточно доказательств связи Трампа с беспорядками в Капитолии.