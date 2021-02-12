В Кремле пообещали опубликовать выдержки из встречи Путина с главредами СМИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что 12 февраля будут опубликованы небольшие выдержки из закрытой встречи главы государства с главными редакторами российских СМИ.

По словам Пескова, будут выложены и комментарии Владимира Путина по теме Донбасса.

«Мы вообще, наверное, поделимся небольшими выдержками из слов президента по некоторым ключевым вопросам. Далеко не всем», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что публикация будет сделана вечером, «так, чтобы могли телеканалы это использовать, если захотят».

Накануне Песков выразил сожаление в связи с утечкой данных со встречи главы государства Владимира Путина с главными редакторами российских СМИ.