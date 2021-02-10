В МИД ответили на заявления Борреля о новых антироссийских санкциях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва следит за заявлениями в Европе о санкциях против России.

По ее словам, ответ на них может последовать, если антироссийские санкции будут введены.

«Мы не столько ожидаем или не ожидаем, мы просто следим за теми заявлениями, которые делаются. Половина Европы высказалась жестко, половина Европы высказалась иначе», — сказала Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит ввести новые санкции в отношении России.