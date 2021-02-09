Захарова предложила Западу ввести санкции против самих себя

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
РИА «Новости»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила западным странам ввести санкции против самих себя. Об этом она написала в своем Facebook.

В публикации она напомнила о случаях, когда были нарушены права журналистов на Западе. Пост содержит 18 примеров ситуаций, когда это происходило.

Так например официальный представитель ведомства напомнила о случае нанесения травм журналистке агентства «Спутник» французской полицией во время разгона акции протеста «желтых жилетов», о недопуске журналистов RT и «Спутника» на конференцию по свободе СМИ в Лондоне, а также о нерасследовании убийства журналистов на Украине и об аресте руководителя «РИА Новости — Украина» Кирилла Вышинского.

«Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» — написала Захарова.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что предложит новые санкционные меры против России.