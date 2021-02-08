Псаки объяснила скорый звонок Байдена Путину

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки рассказала, почему глава США позвонил российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем другим лидерам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта беседа отчасти имела место, потому что… приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России», — сказала Псаки на брифинге.

По ее словам, остальные звонки Байдена были адресованы партнерам и союзникам в Европе и Азии, поэтому он еще не успел переговорить с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее Байден пообещал жестко противостоять действиям России.