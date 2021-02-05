В Госдуме назвали истерикой идею о моратории на «Северный поток — 2»

Депутат Госдумы Антон Морозов назвал истерикой предложение коллеги из бундестага Норберта Реттгена ввести мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил канал «Дума ТВ».

По словам Морозова, предложение о моратории является очередной антироссийской инициативой. Депутат подчеркнул, что проект не может использоваться как «геополитическое оружие».

«Я думаю, что рано или поздно эта истерика прекратится… Мы реализуем этот проект, «Северный поток — 2», по просьбе наших немецких партнеров», — сказал Морозов.

Он отметил, что Германия переживает экономический кризис, поэтому ей нужно увеличивать поставки дешевых ресурсов.

Ранее в бундестаге предложили ввести мораторий на «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.