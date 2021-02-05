Глава минздрава Забайкалья уволилась после слов про «поесть и поспать»

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Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина
Министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина
Министерство здравоохранения Забайкальского края

Глава минздрава Забайкальского края Анна Шангина уволилась по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Ее пост займет главврач краевого госпиталя для ветеранов войн Оксана Немакина. Она начнет работу на новой должности с 8 февраля.

Шангина была министром здравоохранения Забайкалья с апреля 2020 года. В январе 2021 года в СМИ появилось видео ее выступления перед жителями поселка Харагун.

На записи она доказывала, что необходимо перепрофилировать больницу в поселке в амбулаторию. Шангина заявила, что местные жители борются за возможность «поесть и поспать» в больнице. Вскоре она извинилась за резкие высказывания.

Другой скандал с главой минздрава произошел в Омской области. Там в отношении экс-министра Ирины Солдатовой возбудили уголовное дело. Она обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.