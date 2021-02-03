Зеленский ввел санкции в отношении трех украинских телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против телеканала «112 Украина», телеканалов NewsOne, ZIK, а также «112 Украина» и вещающих под его логотипом региональных каналов. Соответствующий документ был опубликован на сайте главы государства.

Согласно документу, было введено в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)».

В приложению к указу говорится, что под санкции попадут телерадиокомпания «112 Украина», ее региональные каналы «Новый формат», «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компания «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne) и предприятия «Новые коммуникации» (телеканал ZIK). Ограничительные меры в отношении них решено применить сроком на пять лет.

Кроме того, депутат от партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» Тарас Козак, владеющий каналами «112 Украина», NewsOne и ZIK, также оказался под персональными санкциями.