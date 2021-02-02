Путин: соцсети «плевать хотели» на ущерб пользователям

Президент РФ Владимир Путин заявил, что соцсети зачастую гонятся за прибылью любой ценой и не обращают внимания на возможный ущерб для пользователей. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, учитель математики из Адыгеи Сергей Левченко попросил в ходе встречи с президентом оградить детей от некачественного вредоносного контента в социальных сетях.

«Вы затронули очень тонкую и важную тему. Эти платформы прежде всего бизнес», — сказал Путин.

По мнению Путина, главной целью бизнеса является извлечение прибыли и «очень часто это делается любой ценой».

«Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен», — говорится в сообщении.

Ранее Путин поддержал идею объявить 2023 год Годом математики.