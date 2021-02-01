Песков рассказал, посещал ли Путин «дворец» в Геленджике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, посещал ли глава государства Владимир Путин «дворец» в Геленджике.

По словам Пескова, Путин не посещает стройки частных объектов.

«Нет. Мне по-прежнему неизвестно. Но с другой стороны, президент стройкой не занимается. Он посещает многие стройки, но стройки, которые касаются социальных объектов», — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов.

Ранее бизнесмен Аркадий Ротенберг сообщил, что он является бенефициаром особняка в Геленджике. По его словам, здание станет апарт-отелем.