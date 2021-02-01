Парламент Киргизии утвердил Марипова на посту премьера

В Киргизии парламентская коалиция утвердила Улугбека Марипова на пост премьер-министра. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

«Коалиция парламентского большинства сегодня одобрила предложение фракции партии «Республика - Ата Журт» о выдвижении Марипова кандидатом в премьер-министры», — сказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что коалиция также одобрила проекты состава и структуры правительства.

Ранее инаугурация президента Киргизии Жапарова прошла в Бишкеке.