Военные Мьянмы планируют провести выборы и сформировать правительство

Вооруженные силы Мьянмы, захватившие власть, объявили, что проведут выборы и сформируют правительство. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

Отмечается, что это будет сделано после отмены режима чрезвычайного положения, то есть через год.

Ранее представители высших органов власти были задержаны неизвестными на фоне продолжающейся эскалации напряженности в стране. После этого военные в Мьянме объявили ЧП сроком на год и назначили врио президента.