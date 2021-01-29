Псаки «потеряла мысль», перечисляя обвинения в адрес России

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки несколько раз оговорилась в ходе брифинга в пятницу, 29 января. Об этом сообщает Telegram-канал «РИА Новости».

Она перечисляла обвинения в адрес России, но не закончила фразу.

«Я тут теряю мысль», — сказала пресс-секретарь.

Кроме того, Псаки назвала Йенса Столтенберга генсеком ООН, хотя он генсек НАТО, а госсекретаря США Энтони Блинкена — президентом.

«Я назвала его президентом Блинкеном — это повышение, но кто знает!» — отшутилась она.

В ходе брифинга она также отметила, что президент США Джо Байден во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным «не сдерживался» и откровенно говорил о своих опасениях.