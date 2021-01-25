Путин рассказал, как в детстве играл на баяне

Президент России Владимир Путин рассказал, что в детстве учился играть на баяне, передает ТАСС.

«Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать», — рассказал глава государства.

Он отметил, что, хотя с тех пор прошло уже много времени, занятия эти не прошли бесследно. По словам Путина, любое воспитание, особенно в музыкальной сфере, благотворно отражается на развитии человека.

Ранее Путин рассказал, какие книги читает своим внукам.