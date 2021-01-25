Путин выступит на форуме в Давосе 27 января
Карина Казанцева
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Президент России Владимир Путин выступит дистанционно на Давосском форуме 27 января. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Выступление президента запланировано на среду», — ответил он на соответствующий вопрос.
Мероприятие проходит в онлайн-формате под эгидой Всемирного экономического форума, оно продлится до 29 января.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его команде удалось достигнуть большого успеха на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в 2020 году.
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