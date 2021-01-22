Небензя счел политизацией попытки поднять тему Белоруссии в СБ ООН

Попытки инициировать обсуждение темы Белоруссии в Совете безопасности (СБ) ООН являются политизированными, уверен постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Небензи, ситуация в Белоруссии не представляет угрозы мировой безопасности и не имеет отношения к Совбезу ООН.

«Это очевидная политизация, стремление вновь вытащить эту тему на поверхность», – заявил российский постпред.

Ранее стало известно, что представители России и Белоруссии примут участие в неформальной встрече СБ ООН с участием лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Встреча состоится в пятницу, 22 января.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.