Сенат США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки

Сенат конгресса США утвердил Аврил Хэйнс директором нацразведки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Хэйнс давно и тесно работала с президентом Джо Байденом, в 2013-2015 годах была замдиректора ЦРУ, затем в 2015-2017 годах - заместителем советника президента Барака Обамы по национальной безопасности.

Директор национальной разведки координирует 18 спецслужб разведывательного сообщества США, включая ЦРУ, АНБ, ФБР (контрразведка), профильные подразделения госдепартамента, Пентагона, минфина, минэнерго, а также другие ведомства.