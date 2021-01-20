Путин созвонился с Лукашенко
Полина Рутковская
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко, сообщается на сайте Кремля.
В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, в том числе взаимодействие стран в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
Кроме того, были затронуты вопросы противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции.
Ранее в интервью телеканалу «Россия 1» Лукашенко назвал российского лидера Владимира Путина своим единственным другом.
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