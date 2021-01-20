В Кремле прокомментировали сообщения о «дворце Путина»

В Кремле назвали голословной чушью и компиляцией расследование Алексея Навального о «дворце» президента РФ Владимира Путина в Геленджике, сообщает РИА «Новости».

Накануне команда Навального опубликовала материал, где утверждается, что Путин построил на Черноморском побережье дворец.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что эта тема была вброшена три-четыре года назад. «И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливаются... Причем зачастую даже не обременяя себя ... какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», — сказал представитель Кремля.

Он также напомнил заявления Кремля о том, что там давно известно о готовившихся и готовящихся информационных атаках на главу государства.

По словам Пескова, в материале Навального президенту вменяется в собственность то, чего не существует, так как вся собственность Путина им ежегодно декларируется и изложена в публикуемой так же ежегодно декларации.