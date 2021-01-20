Песков заявил, что идеология Путина связана с процветанием россиян

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что идеология главы государства связана с процветанием россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в этом также состоит внешнеполитический курс.

«Нет, идеология Путина не может быть связана с заграницей, основная идеология Путина - это развитие, стабильность и процветание России и каждого россиянина», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля добавил, что Путину «очень близки» идеи либерализма. При этом он отметил, что «либерализм либерализму рознь» и он не может быть универсальным, «поскольку он зиждется на национальных особенностях каждого государства».