Глава ЕС заявил, что разногласия с США не исчезнут при Байдене

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что в отношениях США и Евросоюза не исчезнут разногласия с приходом избранного президента США Джо Байдена к власти. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация не поменяется «по мановению волшебной палочки».

При этом он не исключил возможность построения новых отношений между двумя сторонами.

«В первый день мандата я обращаюсь к новому президенту (США. — прим. «Газеты.Ru»): давайте строить новые отношения ради более сильной Америки, более сильного Евросоюза и лучшего мира», — подчеркнул Мишель.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов. Церемония его инаугурации назначена на среду, 20 января.