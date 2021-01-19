Путин обсудил вакцину «Спутник V» с боливийским коллегой

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с боливийским коллегой Луисом Арсе обсудил борьбу с коронавирусом и вакцину «Спутник V». Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Особое внимание уделено тематике сотрудничества в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в частности, в сфере использования вакцин», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в ходе переговоров была подчеркнута важность достигнутых в декабре 2020 года договоренностей о поставках в Боливию вакцины «Спутник V».

Кроме того, были обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-боливийских отношений в различных областях.