Сенатор оценил влияние новых санкций США на «Северный поток — 2»

Санкции против баржи «Фортуна» и ее владельца — компании «КВТ-Рус», введенные США, не могут повлиять на реализацию проекта «Северный поток — 2». Такое мнение высказал член комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT.

«Конкретно эти санкции никак не могут повлиять, потому что это все было ожидаемо. Именно поэтому эти суда («Фортуна» и »Максим Горький») были приобретены, чтобы противодействовать санкционной политике США», — заявил сенатор.

Он добавил, что в строительстве «Северного потока — 2» заинтересована не только Россия, но и ряд европейских стран.

Цеков выразил надежду, что «общими усилиями» проект будет реализован.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», который строит газопровод, и против компании-владельца баржи «КВТ-Рус».