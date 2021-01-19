Клинтон и Пелоси обсудили «русский след» в беспорядках у Капитолия

Экс-госсекретарь США и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хиллари Клинтон считает, что президент США Дональд Трамп звонил своему коллеге Владимиру Путину во время январского хаоса у Капитолия, говорится в подкасте Клинтон в Twitter со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси.

Клинтон сказала Пелоси, что ей было бы интересно получить список телефонных разговоров Трампа, чтобы узнать, разговаривал ли он с Путиным во время штурма Капитолия. После этого она спросила Пелоси, считает ли она, что стране будет выгодно расследование, проведенное «комиссией 11 сентября», чтобы выяснить, что именно привело к бунту у Капитолия, во время которого погибли люди.

«Я не знаю, что у Путина есть в политическом, финансовом или личном плане, но то, что произошло на прошлой неделе, было подарком Путину», — ответила Пелоси, добавив, что она поддерживает идею создания такой комиссии.

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