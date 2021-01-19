Тихановская обратилась за помощью к ОБСЕ для возвращения в Белоруссию

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что ей необходима помощь ОБСЕ и международного сообщества для ее возвращения в республику. Об этом говорится на ее сайте.

Соответствующее заявление она сделала в рамках онлайн-встречи с послами ЕС в ОБСЕ, инициированной постоянным представителем ЕС Расой Остравскайте и делегацией Евросоюза в ОБСЕ.

«Поскольку против меня возбудили два уголовных дела с межгосударственным розыском, это должны быть специальные гарантии моего возвращения», — отметила Тихановская.

Кроме того, политик обратилась к международным организациям с призывом помочь в обеспечении «безопасного возвращения домой для нее и других лидеров демократических сил».

ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа. Позже Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета. Белоруссия объявила Светлану Тихановскую в международный розыск за призывы к свержению конституционного строя.

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