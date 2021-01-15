Постпред России в Вене: Европа недооценила серьезность ситуации вокруг ДОН

Европейские партнеры России недооценили серьезность ситуации вокруг Договора по открытому небу. Такое мнение высказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter.

По его словам, европейцы проигнорировали законные опасения России по поводу безопасности.

Ульянов отметил, что такое уже происходило в 2007 году в контексте ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах в Европе).

«Теперь на очереди ДОН. Прискорбно», — написал он.

Ранее сообщалось, что Россия начала процедуру по выходу из Договора по открытому небу.

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