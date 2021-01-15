Путин назначил нового посла России в Болгарии

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового российского посла в Болгарии. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, на данный пост была назначена бывшая глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария», — говорится в документе.

Кроме того, другим указом глава государства освободил от обязанностей главы дипмиссии в Болгарии Анатолия Макарова.

При этом Митрофанова уточнила РИА «Новости», что приступит к своим обязанностям с февраля 2021 года.

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